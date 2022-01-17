США та ЄС відмовились від ідеї відключити Росію від SWIFT у випадку нової агресії, - ЗМІ

ЄС і США вирішили не давати подальшого ходу ідеї відключити російські банки від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначає в понеділок газета Handelsblatt із посиланням на урядові джерела, варіант із відключенням банків РФ від SWIFT виявився занадто болючим для ініціаторів можливих нових санкцій.

За інформацією співрозмовників газети, реалізація такого санкційного пакета спричинила б дестабілізацію світових фінансових ринків у короткостроковій перспективі. Вона також сприяла б створенню альтернативної платіжної системи, без домінування країн Заходу, пояснює Handelsblatt.

Водночас у зв'язку з ситуацією навколо України ЄС і США розглядають можливість адресних санкцій стосовно найбільших російських банків. Німеччина також наполягає на винятках із санкцій, які дозволили б їй й далі оплачувати імпорт нафти й газу з Росії, додає газета.

Нагадаємо, що у 2015 році США і Європа вирішили не відключати Росію від SWIFT, тому що це могло занадто сильно вплинути на їхні власні економіки.

У 2021 році Росія знову почала нарощувати сили біля кордонів з Україною. Нове вторгнення може початися у перші тижні 2022 року, за оцінкою західних розвідок. У зв'язку з цим Захід почав розробляти жорсткі санкції проти Росії, які могли б її стримати від нападу на Україну. За словами міністра закордонних справ Дмитро Кулеба, серед них розглядається й відключення Росії від системи міжнародних міжбанківських платежів SWIFT.

У ЄНП відключення Росії від системи SWIFT порівняли з застосуванням ядерної зброї

Водночас агентство Bloomberg писало, що у США побоюються, що такий крок стане надто сильним ударом по звичайним росіянам. Тому можливою альтернативою, яку розглядають американці та їхні союзники в Євросоюзі, можуть стати обмеження конвертації рублів у долари, євро та фунти.