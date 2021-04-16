У ЄНП відключення Росії від системи SWIFT порівняли з застосуванням ядерної зброї

"Але якщо Росія вдасться до подальшої агресії проти України чи інших сусідів, ми можемо бути змушені це зробити", - підкреслила Віцеголова фракції ЄНП.

Відключення Росії від міжнародної системи платежів SWIFT можна порівняти із застосуванням ядерної зброї, але Захід піде на цей крок, якщо Росія продовжить військову агресію. Про це під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму «Ескалація дій Росії та підтримка України з боку Заходу» заявила Віцеголова фракції Європейської народної партії Сандра Калнієте.

Вона наголосила, що дії Росії становлять загрозу не лише суверенітету України, але й європейській стабільності та безпеці.

«Європейська народна партія хоче, щоб Європейський Союз та Сполучені Штати абсолютно чітко донесли Росії, яку ціну має заплатити Кремль, якщо буде ця агресія. І ця ціна повинна бути дуже високою», - підкреслила Сандра Калнієте

Вона зазначила, що санкцій мають включати замороження «Північного потоку-2», блокування рахунків і активів прокремлівських олігархів, пропагандистів і членів їхніх родин, виключення Росії з Ради Європи, замороження інвестицій.

«Також ми маємо вводити фінансові обмеження проти «Газпрому», «Роснєфті» та інших подібних компаній. На сьогоднішній день російські державні банки не заблоковані, проти них немає санкцій. Але ми маємо розглянути і таку можливість», - додала Калнієте.

«Що ж стосується SWIFT - це як ядерна бомба, якщо її застосувати. Але якщо Росія вдасться до подальшої агресії проти України чи інших сусідів, ми можемо бути змушені це зробити», - підкреслила Віцеголова фракції ЄНП.

Крім того, на її думку, у разі подальшої агресії Росії «Сполучені Штати і ЄС повинні будуть зробити наступний крок і у військовий спосіб допомогти Україні, зокрема і в модернізації її озброєнь».

«Україна не наодинці, в Україні є друзі, партнери. І міжнародна спільнота підтримує Україну. Ми стоїмо пліч-о-пліч з вами», - резюмувала Сандра Калнієте.