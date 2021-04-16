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Кличко звернувся до Ради дати столичній владі повноваження відновлювати пам’ятки культури

Мер нагадав, що Київ готовий реконструювати "Гостинний двір".

Кличко звернувся до Ради дати столичній владі повноваження відновлювати пам’ятки культури

Київська влада не може захистити та відновити занедбані об’єкти культурної спадщини, які не перебувають на балансі міста, поки не внесено зміни до законодавства. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі радіо «НВ» і звернувся до законодавців щодо ухвалення у другому читанні закону, який надасть місту необхідні повноваження.

«Місто розробило законопроект, що посилює відповідальність за нехтування законодавством щодо охоронних пам’яток. І який дозволив би значно підвищити штрафи за неналежне утримання приватними власниками, а також - визначає право і механізм повернення чи викупу занедбаних пам’яток у комунальну власність. Законопроект народні депутати ухвалили тільки в першому читанні. І з 2018 року до нього не поверталися», – пояснив Кличко.

Він наголосив на тому, що ігнорування цієї ситуації призводить до знищення унікальних об’єктів архітектури.

«Велика кількість пам’яток знаходяться чи на балансі міністерств, чи у приватній власності. Вони в жахливому стані. А ми не можемо з цим нічого зробити. Навіть штраф не можемо виписати. Приклад - садиба Сікорського. Ми вже купу листів відправили і провели багато зустрічей з Міністерством оборони. Будинок знаходиться на їх балансі. Він руйнується. А там можна б було зробити музей авіації», – підкреслив мер.

Кличко зазначив, що Київ готовий реконструювати «Гостинний двір», коли його нарешті віддадуть у комунальну власність.

«Дивна ситуація з Гостинним двором. Ми готові його відновити. І спочатку уряд погодився на нашу пропозицію передати об’єкт у власність громади. А потім одне міністерство заблокувало реалізацію цього проекту. Таке враження, що це роблять навмисно. Але ми обов’язково доведемо цю справу до кінця, і зробимо з Гостинного двору перлину Подолу», – підсумував він. 

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