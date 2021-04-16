Стефанчук закликав МВС штрафувати нардепів без масок

Віцеспікер заявив, що в залі без масок сидить по 50% депутатів.

Віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук під час години запитань до уряду звернувся до міністерства внутрішніх справ із закликом штрафувати народних депутатів, які сидять в залі засідань без масок.

"В залі 50% осіб не в масках, хочу звернутися до міністерства внутрішніх справ. Шановні колеги, давайте все таки знайдем можливість застосовувати відповідальність, рівну для всіх. Народні депутати повинні бути оштрафовані", - заявив він.

Стефанчук додав, що треба знайти можливість штрафування депутатів.

"Це підвищить рівень свідомості і вболівання за стан справ в країні, а також поповнить бюджет. Давайте будемо носити маски, щоби, не дай Бог, потім не носити квіти", - зазначив Стефанчук.

На сьогоднішню годину запитань до уряду нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина принесла дві гвоздики, які міністру охорони здоров'я Максиму Степанову передали родичі померлого від коронавірусу чоловіка. За словами Стефанишиної, чоловіку відмовили у вакцинації попри діабет, бо нібито не було для нього вакцини.

Нагадаємо, що перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн).