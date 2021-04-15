МОЗ виділило 52,5 тис. доз вакцини від ковіду МВС, всупереч плану вакцинації, - ЗМІ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у четвер, 15 квітня, підписав указ про зміни до розподілу китайської вакцини від коронавірусу Coronavac між медичними закладами країни.

Про це повідомляє ZN.UA.

Згідно з документом, найбільшу кількість вакцин отримає Центральна поліклініка МВС України - 52 440 доз. Вакцинувати правоохоронців почнуть вже завтра.

На другому та третьому місці Київ та Київщина - місцеві департаменти охорони здоров’я отримають 17 200 та 11 600 доз відповідно. Найменше отримає Луганська область - 800 доз.

Інші області отримають таку кількість доз вакцини:

Вінницька - 5 600;

Волинська - 2 080;

Дніпропетровська - 11 560;

Донецька - 10 320;

Житомирська - 5 320;

Закарпатська - 7 040;

Запорізька - 5 240;

Івано-Франківська - 2 240;

Київська - 11 600;

Кіровоградська - 4 880;

Львівська - 11 240;

Миколаївська - 8 440;

Одеська - 4 440;

Полтавська - 7 960;

Рівненська - 1 600;

Сумська - 2 280;

Тернопільська - 1 200;

Харківська - 8 520;

Херсонська - 2 160;

Хмельницька - 5 680;

Черкаська - 4 720;

Чернівецька - 2 040;

Чернігівська - 3 440.

Раніше у МОЗ заявляли, що китайською вакциною насамперед щепитимуть пацієнтів та персонал будинків для літніх людей та інтернатів, спортсменів-олімпійців та параолімпійців, вчителів, які працюватимуть спостерігачами на ЗНО.

Згідно з дорожньою картою вакцинації, правоохоронців мають почати щепити на третьому етапі вакцинації. Нині в країні ще не завершився другий.