МОЗ виділило 52,5 тис. доз вакцини від ковіду МВС, всупереч плану вакцинації, - ЗМІ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у четвер, 15 квітня, підписав указ про зміни до розподілу китайської вакцини від коронавірусу Coronavac між медичними закладами країни.
Про це повідомляє ZN.UA.
Згідно з документом, найбільшу кількість вакцин отримає Центральна поліклініка МВС України - 52 440 доз. Вакцинувати правоохоронців почнуть вже завтра.
На другому та третьому місці Київ та Київщина - місцеві департаменти охорони здоров’я отримають 17 200 та 11 600 доз відповідно. Найменше отримає Луганська область - 800 доз.
Інші області отримають таку кількість доз вакцини:
- Вінницька - 5 600;
- Волинська - 2 080;
- Дніпропетровська - 11 560;
- Донецька - 10 320;
- Житомирська - 5 320;
- Закарпатська - 7 040;
- Запорізька - 5 240;
- Івано-Франківська - 2 240;
- Київська - 11 600;
- Кіровоградська - 4 880;
- Львівська - 11 240;
- Миколаївська - 8 440;
- Одеська - 4 440;
- Полтавська - 7 960;
- Рівненська - 1 600;
- Сумська - 2 280;
- Тернопільська - 1 200;
- Харківська - 8 520;
- Херсонська - 2 160;
- Хмельницька - 5 680;
- Черкаська - 4 720;
- Чернівецька - 2 040;
- Чернігівська - 3 440.
Раніше у МОЗ заявляли, що китайською вакциною насамперед щепитимуть пацієнтів та персонал будинків для літніх людей та інтернатів, спортсменів-олімпійців та параолімпійців, вчителів, які працюватимуть спостерігачами на ЗНО.
Згідно з дорожньою картою вакцинації, правоохоронців мають почати щепити на третьому етапі вакцинації. Нині в країні ще не завершився другий.