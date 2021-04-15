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МОЗ виділило 52,5 тис. доз вакцини від ковіду МВС, всупереч плану вакцинації, - ЗМІ

Правоохоронців почнуть щеплювати вже завтра.

МОЗ виділило 52,5 тис. доз вакцини від ковіду МВС, всупереч плану вакцинації, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у четвер, 15 квітня, підписав указ про зміни до розподілу китайської вакцини від коронавірусу Coronavac між медичними закладами країни.

Про це повідомляє ZN.UA.

Згідно з документом, найбільшу кількість вакцин отримає Центральна поліклініка МВС України - 52 440 доз. Вакцинувати правоохоронців почнуть вже завтра.

На другому та третьому місці Київ та Київщина - місцеві департаменти охорони здоров’я отримають 17 200 та 11 600 доз відповідно. Найменше отримає Луганська область - 800 доз.

Інші області отримають таку кількість доз вакцини:

  • Вінницька - 5 600;
  • Волинська - 2 080;
  • Дніпропетровська - 11 560;
  • Донецька - 10 320;
  • Житомирська - 5 320;
  • Закарпатська - 7 040;
  • Запорізька - 5 240;
  • Івано-Франківська - 2 240;
  • Київська - 11 600;
  • Кіровоградська - 4 880;
  • Львівська - 11 240;
  • Миколаївська - 8 440;
  • Одеська - 4 440;
  • Полтавська - 7 960;
  • Рівненська - 1 600;
  • Сумська - 2 280;
  • Тернопільська - 1 200;
  • Харківська - 8 520;
  • Херсонська - 2 160;
  • Хмельницька - 5 680;
  • Черкаська - 4 720;
  • Чернівецька - 2 040;
  • Чернігівська - 3 440.

Раніше у МОЗ заявляли, що китайською вакциною насамперед щепитимуть пацієнтів та персонал будинків для літніх людей та інтернатів, спортсменів-олімпійців та параолімпійців, вчителів, які працюватимуть спостерігачами на ЗНО.

Згідно з дорожньою картою вакцинації, правоохоронців мають почати щепити на третьому етапі вакцинації. Нині в країні ще не завершився другий.

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