У Рівному учні середніх і старших класів повертаються на очне навчання

З понеділка учні 5-11 класів знову повернуться до навчального процесу.

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста Рівне ухвалила рішення про поновлення навчального процесу в школах у повному обсязі з 19 квітня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба міськради.

"Так, вже з понеділка учні 5-11 класів знову повернуться до очного навчального процесу. Також рішенням передбачено, що школам естетичного виховання та закладам клубного типу дозволено здійснювати навчальний процес у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Міська влада отримувала масові звернення від батьків про відновлення очного навчання для старшокласників, а також від творчих колективів, які просять відновити проведення репетицій.

"Мова не йде про проведення масових заходів чи виступів, але діти повинні відновити своє навчання. Водночас ми посилюємо контроль над дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних заходів і продовжимо щоденний моніторинг у навчальних закладах міста", - пояснила заступниця міського голови Рівного Марина Кузмічова.

Раніше очне навчання відбувалося тільки для школярів 1-4 класів. Повноцінно працюють також дошкільні навчальні заклади.

Нагадаємо, за даними моделювання Київської школи економіки, закриття шкіл на карантин має більше негативних наслідків, ніж позитивних.

Раніше про малоефективність закриття шкіл для боротьби з коронавірусом заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.