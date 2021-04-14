Локдаун в Києві продовжили до 30 квітня

Київська міська комісія з ТЕБ та НС вирішила продовжити жорсткі карантинні обмеження, термін яких спливав у цю п'ятницю, до 30 квітня. Громадський транспорт весь цей час працюватиме за спеціальними перепустками, а дитячі садки будуть закриті.

Про це на брифінгу в середу сказав мер Віталій Кличко.

"Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня", - сказав Кличко.

"Залишаються закритими всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт - наземний і метро - працюватиме виключно за спеціальними перепустками. Заклади громадського харчування працюватимуть тільки на винос чи доставку. Не працюють продуктові ярмарки", - нагадав Кличко обмежувальні заходи, що діють в Києві.

Він назвав рішення про продовження локдауну вимушеним, оскільки медична система знаходиться на межі своїх можливостей.

Нагадаємо, що карантинні обмеження "червоного" рівня в Києві ввели 20 березня. З 5 квітня їх ще більше посилили - місто вирішило обмежити роботу громадського транспорту і закрити дитячі садки та початкову школу.

Для порівняння: в Івано-Франківській області, якій першою вдалося вийти з "червоної" зони в "жовту", такі обмеження діяли з 26 лютого до 10 квітня, тобто 42 дні.