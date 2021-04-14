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За матеріалами контррозвідки СБУ припинено повноваження двох іноземних дипломатів

Викрито понад 70 фактів державної зради, шпигунства та участі у діяльності терористичних груп і організацій.

За матеріалами контррозвідки СБУ припинено повноваження двох іноземних дипломатів
Фото: pravda.com.ua

У першому кварталі 2021 року контррозвідники Служби безпеки України задокументували порушення вимог Віденської конвенції про консульські зносини двома іноземними дипломатами. Їх повноваження достроково припинено.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Також з початку 2021 року контррозвідники СБУ викрили понад 70 фактів державної зради, шпигунства та участі у діяльності терористичних груп і організацій. Попереджено порушення у галузі державного експортного контролю на суму понад $3,78 млн, нараховано штрафних санкцій у розмірі 632,6 млн грн.

За матеріалами української контррозвідки набули законної сили більше ніж 30 вироків суду.

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ з числа колишніх військових розвідників. Вона діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей.

Російські агенти готували диверсійні операції, збирали інформацію про дислокацію і переміщення українських Збройних Сил, а також мали намір викрасти одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій.

Загалом за перший квартал 2021 року слідчі СБУ розпочали 815 кримінальних проваджень. 280 обвинувальних актів уже скеровано до суду.

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