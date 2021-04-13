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Зеленський полетить у Францію на зустріч з Макроном, - ЗМІ

Зустріч глав держав у Єлисейському палаці має відбутися 16 квітня.

Зеленський полетить у Францію на зустріч з Макроном, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 квітня, відвідає Париж, де матиме зустріч зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

За даними газети Le Figaro, зустріч глав держав відбудеться під час робочого обіду в Єлисейському палаці.

Наголошується, що зустріч президентів відбудеться в умовах зростання напруженості через накопичення Росією військ на кордонах з Україною.

Нагадаємо, 30 березня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели спільну відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери Німеччини і Франції закликали припинити вогонь на Донбасі. Натомість президент РФ висловив “серйозне занепокоєння” у зв'язку з посиленням обстрілів на лінії зіткнення. Путін звинуватив Україну у відмові від виконання досягнутих у липні 2020 року мирних домовленостей.

В Офісі президента України повідомляли про плани організувати тристоронню розмову лідерів трьох держав "нормандського формату" - Володимира Зеленського, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона.

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