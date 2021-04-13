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Щодо всієї "топдесятки" українських контрабандистів відкрили кримінальні провадження, - СБУ

Персональні санкції щодо "лідерів" контрабанди РНБО запровадила 2 квітня.

Щодо всієї "топдесятки" українських контрабандистів відкрили кримінальні провадження, - СБУ

Стосовно фігурантів санкційного списку, рішення щодо яких було прийнято на засіданні РНБО в рамках боротьби з контрабандою, раніше було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень. Вони розслідуються як Службою безпеки України, так і іншими правоохоронними органами.

Про це йдеться в коментарі СБУ для LB.ua.

"Про деталі справ ми повідомимо одразу, коли це дозволять процесуальні норми і розголошення цих відомостей не нашкодить розслідуванню", - зазначають у спецслужбі.

Окремо наголошується, що Служба безпеки здійснює системну роботу із захисту національних інтересів України, в тому числі у сфері економічної безпеки. Саме матеріали СБУ лягли в основу рішень РНБО, зокрема і щодо запровадження санкцій проти так званої «десятки контрабандистів».

"Дані обмежувальні заходи використовуються для знешкодження загроз національній безпеці. При цьому СБУ діє виключно в рамках правового поля і оперує конкретними фактами і доказовою базою", - додають у СБУ.

Нагадаємо, РНБО на засіданні 2 квітня вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.

Після засідання РНБО 2 квітня Держмитниця відсторонила понад 100 співробітників у різних регіонах.

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