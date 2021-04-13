"Голос" має економічний антикризовий план для країни, - Рудик

Партія «Голос» має економічний антикризовий план для України. Про це під час пленарного засідання у Верховній Раді заявила лідерка «Голосу» Кіра Рудик.

«За цей рік Україна ще більше «закріпила» за собою звання найбіднішої країни Європи. Безробіття зараз уже на рівні кризи 2009 року. Ціна неоголошених заздалегідь локдаунів вражаюча. Лише сектор громадського харчування, ресторатори втратили більше шести мільярдів гривень», - заявила лідерка партії.

При цьому, у Кабінету міністрів просто немає плану для економіки, щоб захистити роботу та доходи громадян.

«З чого більшість планує платити зарплати та пенсії, якщо зараз системно знищує платників податків? Партія «Голос» не чекає відповіді на це риторичне запитання. Ми діємо. Тому ми ініціювали позачергове скликання парламенту для того, щоб Верховна Рада сама знайшла відповідь на загрози, які стоять перед країною», - зауважила Кіра Рудик.

Вона озвучила пропозицію партії «Голос», яка складається з двох конкретних кроків.

«Перший крок - це організована вакцинація. Ще 100 днів тому «Голос» запропонував дорожню карту вакцинації, потрібно просто скористатися нею. І другий — це виконання антикризового економічного плану «Голосу». Ми закликаємо проголосувати наш законопроєкт №5346 для підтримки економіки. Це реальний план дій, щоб захистити робочі місця українців, зберегти підприємства від банкрутства і дати шанс нашій економіці на розвиток»,- підсумувала Кіра Рудик.