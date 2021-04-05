"Голос" закликає провести закрите засідання Верховної Ради: викликають Шмигаля, Степанова та Хомчака

Партія «Голос» закликає провести позачергове закрите засідання Верховної Ради, викликавши Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, головнокомандувата Збройними Силами України Руслана Хомчака, а також міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це йдеться в заяві лідерки партії Кіри Рудик, опублікованій в понеділок.

«Останні рішення РНБО, що мають покращити організацію вакцинації, не містять реальних критеріїв ефективності цього плану. Зараз Парламент має взяти на себе відповідальність за майбутнє країни, за життя та здоров'я співгромадян. Ми вважаємо, що країні потрібен конструктивний план дій, щоб гідно відповідати на кожен з викликів, - заявила Кіра Рудик.- Потрібен план боротьби з COVID-19: організація масового тестування, економічна підтримка громадян, головне - закупівля вакцини і організація масового вакцинування. Україні потрібен план розвитку економіки. Україна має бути готовою до безпекових викликів».

Згідно з заявою, «Голос» вже звернувся з низкою депутатських запитів до МОЗ, Генерального штабу Збройних Сил України та Кабінету Міністрів та вимагає прозорості та підзвітності.

«Ми закликаємо усіх колег у Верховній Раді підтримати наш план дій та змусити уряд нарешті працювати ефективно. Тільки конструктивна та рішуча позиція Верховної Ради може зараз допомогти Україні подолати цю кризу», - наголосила лідерка партії «Голос».

Зокрема, для цього партія закликає заслухати детальну доповідь головнокомандувача Збройними Силами України Руслана Хомчака в режимі закритого засідання Верховної Ради щодо загострення на Сході.

«Голос» також заявляє про потребу заслухати окрему доповідь Прем'єр-міністра Шмигаля прозавантаженість лікарняних місць в кожному регіоні України та створення нових, про план дій Уряду щодо подолання катастрофічної ситуації з закупівлею вакцин та проведенням масової вакцинації, а також про план підтримки бізнесу та збереження робочих місць.

Ми вимагаємо розробити та прийняти із залученням всіх фракцій та депутатських груп, що підтримують конструктивну роботу звернення до РНБО та Кабінету міністрів з вимогою вжити невідкладних заходів з організації адекватної роботи з закупівлі вакцини інформування населення щодо необхідності вакцинації, організації вакцинації з визначенням конкретних строків та відповідальних за виконання», - зауважила Кіра Рудик.

За її словами, партія «Голос» також вимагає ухвалити доручення Кабінету міністрів України розробити та впровадити програму захисту робочих місць українців, підтримки малого та середнього бізнесу, а також розробки механізмів стимулювання економічного зростання.

Політична сила також вказує на необхідність ухвалення окремих пакетів законопроєктів щодо підтримки підприємців та збереження робочих місць під час пандемії, а також фінансової підтримки лікарів та медичних працівників.