Тимошенко: перехід на страхову медицину розв’яже 80% проблем галузі

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко повідомила, що партія спільно з лікарями сформувала пакет пропозицій, необхідних для наведення ладу в системі охорони здоров’я та ефективної боротьби з пандемією, виконання яких вимагатиме від керівників держави, уряду та МОЗу. Про це вона заявила під час пресконференції за результатами робочої поїздки до Дніпропетровської області.

«У парламенті нам звітують про переможні реляції, а насправді в медицині ситуація надзвичайно складна. Ми відвідали вже 5 областей, поспілкувалися з медиками, отримали від них інформацію. Тут питання не про те, що когось пролікували погано, а когось добре – медики викладаються по повній. Проблема в тому, що зараз дуже неграмотно побудована система управління сферою охорони здоров’я. Медичну галузь потрібно підняти на найвищий рівень, а для цього має втрутитися держава», – вважає політик.

Серед найбільш поширених проблем, з якими стикаються лікарі та хворі на коронавірус, за словами Юлії Тимошенко, це недоступність безкоштовного тестування, відсутність надбавок сімейним лікарям, статичні протоколи лікування ковіду, «через які люди для ефективного лікування мають купувати ліки за власний кошт, а хворі, які лікуються амбулаторно, взагалі позбавлені будь-якої безкоштовної допомоги».

«Медичні працівники, які прямо дотичні до важко хворих на ковід, такі як анестезіолог, рентгенолог, отримують заробітну плату 5-6 тисяч гривень на руки. Це наруга над професією лікаря! Ми всі читали декларацію керівника «Нафтогазу», у якого офіційна зарплата 24 мільйони гривень в місяць. Одна його зарплата покриває річний дефіцит Новомосковської центральної районної лікарні. Так не може бути. Такі великі дисбаланси залишать Україну без повноцінної галузі охорони здоров’я. Я буду про це серйозно говорити з вищим керівництвом держави», – запевнила лідер «Батьківщини».

Вона пообіцяла, що ініціюватиме розв’язання проблем, з якими до неї звернулися медичні працівники лікарень Дніпровщини.

«Однак це все латання дірок. Без суттєвої зміни системи не обійтися, тому перехід на страхову медицину – це питання №1. Ми підготували системний глибокий законопроєкт, зібрали в ньому найкращий світовий досвід і хочемо домогтися впровадження страхової медицини в Україні. Це нам дасть в 4 рази більше фінансування, а це означає, що ми розв’яжемо 80% проблем галузі. Наша система полягає в тому, що співфінансувати медичну страховку будуть центральний бюджет, місцеві бюджети, обов’язково роботодавець і трошечки – сама людина. Це найкраща модель, яка покриє все – функціонування медичної галузі та лікування», – запевнила лідер «Батьківщини».