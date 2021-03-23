Тимошенко: треба не допустити ухвалення змін до Земельного кодексу

Правки до законопроєкту 2194, які вносять зміни до Земельного кодексу України, та наразі розглядаються Верховню Радою, мають 5 особливо небезпечних змін. Про це повідомила в ефірі «Українського радіо» Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Змінами до Земельного кодексу вони знімають низку важливих заборон. Держава повністю усувається від будь-якого впливу на продаж землі, а також контролю за її використанням. Навіть зміна цільового призначення буде здійснюватися власником землі, а не державою. Скасовується заборона на продаж землі іноземцям. Скасовується поняття «особливо цінні землі», що дозволить розпродувати наше національне надбання – ліси, водойми, природні заповідники. Натомість дозволяється знімати верхній родючий шар ґрунту. Це трагічний закон, який остаточно добиває нашу землю, тому «Батьківщина» і внесла тисячі правок до нього», – пояснила Юлія Тимошенко.

Вона зауважила, що найкращий шлях розвитку сільського господарства запропонувала ООН, визнавши пріоритетом десятиліття розвиток сімейного фермерства.

«Треба не допустити ухвалення цих законів у Верховній Раді, і «Батьківщина» над цим працює. Також варто дочекатися рішення Конституційного Суду, до якого наша команда направила подання про визнання неконституційним всього земельного пакета законів. Якщо цього не станеться, ми будемо підіймати народ і разом боронити землю», – підсумувала Юлія Тимошенко.