Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо та запевнив у налаштованості працювати над покращенням енергоефективності й інвестклімату.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Про це глава держави повідомив у Твіттері.

"З радістю вітаємо Оділь Рено-Бассо з її першим візитом в Україну. Ми мали конструктивну й теплу зустріч. ЄБРР - найбільший інвестор в Україну. Ми раді працювати над реформуванням країни, покращуючи енергоефективність та інвестиційний клімат", - написав Зеленський.

Під час зустрічі з президенткою ЄБРР глава української держави запросив фінансову організацію приєднатися до розвитку інфраструктурних проектів та приватизації в Україні, повідомляє пресслужба українського президента.

Фото: president.gov.ua

"Дуже важливо підтримувати інфраструктурні проекти в Україні, адже якісні дороги, мости та соціальна інфраструктура важливі для кожного українця. Завдяки інфраструктурним проектам ми створили 190 тисяч робочих місць у той час, коли через пандемію COVID-19 багато хто втрачав роботу", - сказав Зеленський.

Глава держави також додав, що і "приватизація сьогодні є одним із пріоритетів" та запросив ЄБРР долучитися до цього напряму.

Крім того, на зустрічі обговорювали питання розвитку аграрного сектора України. "Доцільно інвестувати в сільське господарство. Україні треба чимало інвестицій у модернізацію інфраструктури зрошування. Її відбудова буде потужним кроком у розвитку сільського господарства та України як гравця на міжнародному аграрному ринку", - наголосив Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо

Президент також поінформував Оділь Рено-Бассо про продовження реалізації реформи правоохоронних органів, про підписання в Україні закону щодо створення Бюро економічної безпеки. Співрозмовники також обговорили реформу енергетичного сектора, йшлося про реалізацію програм енергоефективності, зокрема впровадження енергоощадних технологій у житловому господарстві.

Крім того, сторони переговорів обговорили продовження реформи фінансового та банківського секторів України.

Як повідомляли, 22 березня в Україну з дводенним візитом прибула нова президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

У її графіку заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем.

Рено-Бассо буде говорити про реформи, необхідні для здійснення інвестицій в Україну, та відновлення економіки після пандемії COVID-19.

ЄБРР нагадав, що прогнозує ріст ВВП України на рівні 3% у 2021 році, але він значною мірою залежатиме від розвитку пандемії та прогресу реформ.

Рено-Бассо також виступить з промовою під час віртуального запровадження Національної економічної стратегії України-2030.

Нагадаємо, що Рено-Бассо очолила ЄБРР у жовтні 2020 року.