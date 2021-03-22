Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо та запевнив у налаштованості працювати над покращенням енергоефективності й інвестклімату.
Про це глава держави повідомив у Твіттері.
"З радістю вітаємо Оділь Рено-Бассо з її першим візитом в Україну. Ми мали конструктивну й теплу зустріч. ЄБРР - найбільший інвестор в Україну. Ми раді працювати над реформуванням країни, покращуючи енергоефективність та інвестиційний клімат", - написав Зеленський.
Під час зустрічі з президенткою ЄБРР глава української держави запросив фінансову організацію приєднатися до розвитку інфраструктурних проектів та приватизації в Україні, повідомляє пресслужба українського президента.
"Дуже важливо підтримувати інфраструктурні проекти в Україні, адже якісні дороги, мости та соціальна інфраструктура важливі для кожного українця. Завдяки інфраструктурним проектам ми створили 190 тисяч робочих місць у той час, коли через пандемію COVID-19 багато хто втрачав роботу", - сказав Зеленський.
Глава держави також додав, що і "приватизація сьогодні є одним із пріоритетів" та запросив ЄБРР долучитися до цього напряму.
Крім того, на зустрічі обговорювали питання розвитку аграрного сектора України. "Доцільно інвестувати в сільське господарство. Україні треба чимало інвестицій у модернізацію інфраструктури зрошування. Її відбудова буде потужним кроком у розвитку сільського господарства та України як гравця на міжнародному аграрному ринку", - наголосив Зеленський.
Президент також поінформував Оділь Рено-Бассо про продовження реалізації реформи правоохоронних органів, про підписання в Україні закону щодо створення Бюро економічної безпеки. Співрозмовники також обговорили реформу енергетичного сектора, йшлося про реалізацію програм енергоефективності, зокрема впровадження енергоощадних технологій у житловому господарстві.
Крім того, сторони переговорів обговорили продовження реформи фінансового та банківського секторів України.
Як повідомляли, 22 березня в Україну з дводенним візитом прибула нова президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.
У її графіку заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем.
Рено-Бассо буде говорити про реформи, необхідні для здійснення інвестицій в Україну, та відновлення економіки після пандемії COVID-19.
ЄБРР нагадав, що прогнозує ріст ВВП України на рівні 3% у 2021 році, але він значною мірою залежатиме від розвитку пандемії та прогресу реформ.
Рено-Бассо також виступить з промовою під час віртуального запровадження Національної економічної стратегії України-2030.
Нагадаємо, що Рено-Бассо очолила ЄБРР у жовтні 2020 року.