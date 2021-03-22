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В Україну приїде нова президентка ЄБРР

Рено-Бассо заявить про важливість боротьби з корупцією та справедливого суду.

В Україну приїде нова президентка ЄБРР
Фото: ebrd.com

В понеділок, 22 березня, в Україну з дводенним візитом приїде нова президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

У її графіку заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем.

Рено-Бассо буде говорити про реформи, необхідні для здійснення інвестицій в Україну, та відновлення економіки після пандемії COVID-19.

ЄБРР нагадав, що прогнозує ріст ВВП України на рівні 3% у 2021 році, але він значною мірою залежатиме від розвитку пандемії та прогресу реформ.

Рено-Бассо також виступить з промовою під час віртуального запровадження Національної економічної стратегії України-2030.

"Нас обнадіює прихильність України продовженню реформування економіки та системи державного управління. Громадянам, як і бізнесу, потрібна прозора, ефективна судова система, якій можна довіряти. Боротьба з корупцією на всіх рівнях є настільки ж важливою, як і створення рівних умов в економічній сфері, вільній від олігархічного впливу. ЄБРР пишається тим, що зміг зробити свій внесок як інвестор, і як партнер у реформування політики", - збирається сказати у своєму виступі президентка ЄБРР.

Нагадаємо, що Рено-Бассо очолила ЄБРР у жовтні 2020 року.

Попередній голова банку Суму Чакрабарті востаннє був в Україну у травні 2019 року.

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