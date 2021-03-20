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Гончарук наполягає, що його уряд не вів перемовин з Коломойським про ПриватБанк

"Ці чутки безпідставні".

Гончарук наполягає, що його уряд не вів перемовин з Коломойським про ПриватБанк
Фото: kmu.gov.ua

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наполягає на тому, що його уряд не вів ніяких перемовин з колишніми власниками ПриватБанку щодо судових справ стосовно банку.

Про це йдеться у коментарі Гончарука LB.ua, який він вирішив надати після публікації від 5 березня 2021 року.

На початку березня він відмовився надати коментар, який редакція планувала використати у публікації, але після виходу матеріалу захотів відреагувати.

“Судові справи щодо ПриватБанку – це компетенція НБУ та менеджменту самого банку, тому щодо них Уряд ніяких переговорів не вів і вести не міг. Ці чутки безпідставні”, – зазначив Гончарук.

В публікації LB.ua згадується заява колишнього секретаря РНБУ Олександра Данилюка, що такі перемовини велись.

Гончарук вважає, що боротьба з корупцією “це системна робота, а не зведення рахунків”. Він зазначає, що його уряд підтримував діалог з усіма представниками великого бізнесу. “Мета проста – аби кожен розумів, що він в рівних умовах. До інтересів будь-якого бізнесу уряд ставиться з повагою, але діяти буде в інтересах України. Що це не “перерозподіл сфер впливу”, а системна та прогнозована політика в інтересах держави”, – зазначив єкспрем’єр.

Він нагадав про те, що під час його прем’єрства було змінено менеджмент компанії “Центренерго”. “Так і має виглядати системна робота. Я продовжую працювати над очищенням України від топкорупції та свавілля олігархів. Наші міжнародні партнери демонструють, що будуть потужно підтримувати Україну у досягненні цієї мети”, – зазначив Гончарук.

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