"Епіцентр" відкриває два ТЦ: в Запоріжжі та Кропивницькому

Зокрема, у Кропивницькому на вулиці Космонавта Попова, 8, розпочне роботу оновлений торговельний центр «Епіцентр» зі збільшеною площею та асортиментом. Під час його реконструкції компанія збільшила площу ТЦ більш ніж на 50% - до 25 900 кв. м. Це дало змогу розширити загальний асортимент до 175 000 артикулів та представити нові інноваційні рітейл-концепти.

В Запоріжжі на Нікопольському шосе, 1-Е компанія провела реформат гіпермаркету «Нова Лінія». На його місці тепер працюватиме повноцінний торговельний центр «Епіцентр» з новими форматами магазинів, розширеним асортиментом товарів (124 000 артикулів) та додатковими сервісами для покупців. Під час реформату компанія вдосконалила внутрішню навігацію та оптимізувала використання наявного простору, що дозволило збільшити загальний об’єм торговельних площ майже на 10% - до 16 250 кв. м. Загальна площа ТЦ залишилася незмінною - 19 630 кв. м. Цей ТЦ стане вже третім торговим об’єктом мережі «Епіцентр» в Запоріжжі.

Реконструйований ТЦ в Кропивницькому буде забезпечувати роботою понад 470 працівників, в Запоріжжі – 270. Всі вони отримають офіційне працевлаштування, комфортні умови праці та високий рівень заробітних плат. При цьому міські бюджети щорічно будуть отримувати мільйони гривень податкових надходжень, які зможуть бути направлені на соціальні та інфраструктурні проєкти Кропивницького. За підрахунками компанії, тільки в 2021 році ТЦ в Кропивницькому перерахує до місцевого бюджету понад 14 млн грн, а в Запоріжжі – 10,2 млн грн.

«Торгова мережа «Епіцентр» продовжує активно розвиватися в регіонах країни. Обрана нами стратегія дозволяє ставати ближчими до споживача, надаючи високий рівень обслуговування і доступ до широкого асортименту товарів за доступною ціною. За рахунок відкриття ТЦ в обласних та районних центрах компанія робить вагомий внесок в розвиток громад і територій, які отримують не тільки нові інвестиції та робочі місця, але й значні надходження до місцевого бюджету. Тож в найближчі роки ми продовжимо динамічне масштабування і відкриємо десятки ТЦ нового формату по всій країні», - коментує відкриття заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ «Епіцентр К» Володимир Гончаров.

За його словами, оновлені ТЦ представлять відвідувачам нові торгові концепції формату shop in shop. Так, галереї Деко запропонують покупцям великий вибір товарів для дому: посуду, текстилю, подарунків. В новому концепті All4rest будуть зібрані товари для відпочинку та дачі, в тому числі садові меблі та павільйони, матраци та подушки для шезлонгів, меблі для кемпінгу, туристичні намети тощо. В Центрах Меблів відвідувачі ТЦ зможуть придбати або ж замовити виготовлення кухонних, житлових та офісних меблів. А в центрах техніки «ЦЕ ТЕ» клієнти «Епіцентру» знайдуть розширений асортимент гаджетів, електротранспорту, телевізорів великих діагоналей, кавомашин, техніки для дому та кліматичної техніки.

У магазинах E.PIC будуть представлені товари для немовлят, дитячий одяг та іграшки. Для шанувальників спорту в оновлених ТЦ відкриються магазини швейцарського бренду Intersport, де будуть представлені спортивні товари, одяг, взуття та інвентар як для професійних спортсменів, так і для поціновувачів активного способу життя.

Відповідаючи на запити та потреби клієнтів в товарах першої необхідності компанія «Епіцентр» також відкриє в торговельних центрах власні «Аптеки 100+» та новий для себе формат Food Market. В цьому концепті на площі у більш ніж 1000 кв. м будуть представлені справжні продуктові магазини з повноцінним асортиментом продуктів харчування та напоїв, в тому числі свіжих овочів і фруктів.

Окрім оновлених відділів в обох ТЦ працюватимуть сучасні Центри видачі замовлень інтернет-магазину з автоматизацією процесів і адресною системою зберігання, які наближатимуть місцевих споживачів до майже 1,5-мільйонного асортименту товарів з різних категорій на сайті epicentrk.ua.

В рамках оновлення торговельних центрів компанія «Епіцентр» також провела благоустрій прилеглих до ТЦ територій. Для зручності автомобілістів були розширені парковки поруч з торговельними центрами. В Кропивницькому вона розрахована на 913 паркомісць, а в Запоріжжі – на 385. Серед додаткових сервісів для клієнтів в ТЦ представлені пересадка рослин, тонування фарб, оверлок, виготовлення ключів, послуги форматно-розкрійної дільниці та інші.

Довідка. «Епіцентр» – лідер ринку роздрібної торгівлі України з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на 20 березня 2021 року торгова мережа компанії налічує 65 торговельних центрів «Епіцентр» та 10 гіпермаркетів «Нова лінія», які щорічно відвідують майже 65 млн покупців.