"Епіцентр" запровадив для персоналу новий яскравий одяг

Яскраві кольори, сучасні тренди, зручність користування та прикольні написи - новий спецодяг для персоналу торговельних центрів здивував відвідувачів.

Понад півроку тривала розробка та тестування нового спецодягу для персоналу мережі. Сучасні тренди та кольори поєднали зі зручностю та практичністю. Концепт оновлення лінійки спецодягу створювався за особистої участі керівництва компанії.

Першим протестували нову уніформу працівники оновленого торговельного центру у Львові в листопаді 2020-го. Нові футболки, реглани, штани та куртки виготовлені з високоякісних натуральних тканин. А сучасний крій та принти у корпоративній кольоровій гаммі дозволяють працівникам почувати себе комфортно та впевнено.

«Оновлена форма співробітників – це турбота про здоров’я та комфортні умови праці персоналу, що є запорукою якісного надання торговельних послуг. Новий та сучасний спецодяг здатен не тільки покращити настрій працівників, але й ставлення відвідувачів до персоналу і торговельних центрів мережі загалом. Адже коли покупців зустрічають стильно вдягнені продавці, це перший крок до приємної комунікації та здійснення покупки. Ми вже отримали чимало схвальних відгуків від наших покупців, які оцінили новий зовнішній вигляд наших консультантів », - коментує директор з управління персоналом ТОВ «Епіцентр К» Йолана Каменчук.

За її словами, новий спецодяг співробітників мережі ТЦ має широку гамму кольорів: від темно-синього до бірюзового з жовтими брендованими написами. Вже відшиті такі моделі як куртки, кепки, жилети, реглани, а також чоловічі та жіночі джинси, які стали справжнім хітом серед працівників ТЦ завдяки зручності та низькому ступеню зносу. Окрім того, компанія розробила нові моделі сучасного та зручного спецодягу, які будуть відшиті для співробітників вже найближчим часом. Серед них теплі та тонкі реглани, теніски поло з коротким рукавом, утеплені жилети та куртки, джинсові кепки, фартухи, комбінезони та багато іншого.

На сьогоднішній день окрім торговельного центру у Львові оновлений спецодяг отримали співробітники відкритих в минулому році ТЦ у Мелітополі, Калуші та Запоріжжі. А цьогоріч нові колекції будуть надані персоналу ще 10 торговельних центрів. В планах компанії забезпечити всіх співробітників мережі ТЦ Епіцентр стильним та зручним одягом вже до кінця 2022 року.

У якості мотивації для персоналу, компанія відшила окрему лінійку яскравих світшотів з прикольними написами: “надихаю на покупки”, “суперконсультант”, “роздаю поради” тощо. Іх даруватимуть найкращим співробітникам мережі.

Довідка. «Епіцентр» – лідер ринку роздрібної торгівлі України з повністю вітчизняними інвестиціями. Торгова мережа компанії налічує 64 торговельних центри «Епіцентр» та 11 гіпермаркетів «Нова лінія», які щорічно відвідують майже 65 млн покупців. Окрім роздрібної мережі до числа активів групи входять логістичні, виробничі та агропромислові потужності. Епіцентр є одним з найбільших роботодавців України з 34 000 співробітників. У 2020 році компанія інвестувала в розвиток 10,3 млрд грн, а загальна сума податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів перевищила 5,6 млрд грн.