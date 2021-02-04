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Палія "Епіцентру" у Первомайську арештували без права на заставу

37-річний чоловік підозрюється у вчиненні умисного знищення майна та замаху на вбивство декількох осіб.

Палія "Епіцентру" у Первомайську арештували без права на заставу
Фото: dsns.gov.ua

Первомайський міськрайонний суд 4 лютого обрав запобіжний захід стосовно підозрюваного у підпалі торговельного центру "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області.

Суд призначив йому тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави, інформує пресцентр МВС.

37-річний чоловік підозрюється у вчиненні умисного знищення майна (ч.2 ст.194 ККУ) та замаху на вбивство декількох осіб (ч.2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Зазначається, що 2 лютого до Первомайського управління поліції надійшло повідомлення про підпал торговельного центру. Озброєний ножем та сокирою зловмисник підпалив приміщення, а під час спроби його затримання постраждали двоє охоронців.

За словами начальника обласної поліції, підозрюваному в підпалі торговельного центру "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області загрожує довічне ув’язнення.

Водночас у пресслужбі "Епіцентру" стверджують, що паліїв було двоє і одному з них нібито вдалося втекти.

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