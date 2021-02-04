Екскерівнику ДПЗКУ Саймону Чернявському повідомлено про підозру у розтраті понад 9 млн гривень

Колишньому виконувачу обов’язків голови правління АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Саймону Чернявському повідомлено про підозру за фактом розтрати в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин Великої Британії, будучи виконувачем обов’язків голови правління держпідприємства, спричинив майнову шкоду, незаконно змінивши штатний розпис та колективний договір. Він додатково ввів до штату товариства 18 посад та підвищив розміри посадових окладів, премій і надбавок.

Зокрема, першому заступнику голови правління було збільшено посадовий оклад зі 100 до 500 тис. грн, заступникам голови правління з 70 до 450 тис. грн, а директорам департаментів з 80 до 250 тис. грн.

Упродовж січня-лютого 2020 року службовим особам було виплачено лише премій на більш ніж 4 млн грн.

"Такі дії експосадовця призвели до збитків державному підприємству понад 9 млн грн, що підтверджується аудиторською перевіркою та висновками судово-економічної експертизи", - зазначають в ОГП.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювався Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Як повідомляли, торік у квітні виконувач обов'язків голови Державної продовольчо-зернової корпорації України Саймон Чернявський вирішив не брати участі в конкурсі на посаду голови корпорації. Він заявив, що прийшов у ДПЗКУ як член антикризової команди, якій за 4 місяці вдалося оцінити реальний стан справ у корпорації і розробити план стабілізаційних заходів. За словами Чернявського, у його команди були різні з акціонером бачення розвитку корпорації.

Нагадаємо, у 2015-2019 роках Чернявський був гендиректором агрохолдингу "Мрія". Він очолив компанію після дефолту, а пішов після продажу саудівській корпорації Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic).

У 2011-2015 роках він керував агрохолдингом HarvEast Ріната Ахметова і Вадима Новінського.

ДПЗКУ створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій – лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яні заводи. Сумарно компанія налічує 55 підрозділів-філій. На потужностях корпорації можна зберігати 3,75 млн тонн зернових. Зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів складають орієнтовно 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.

Останні два роки до Чернявського компанією керувала Ірина Марченко.