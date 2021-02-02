Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк 1 лютого спочатку відмовився отримати від детективів Національного антикорупційного бюро клопотання про відсторонення його від посади, а ввечері того ж дня вкотре не прибув за повісткою про виклик до НАБУ.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"Попри зухвалу поведінку підозрюваного, НАБУ довело до його відома зміст виклику до Вищого антикорупційного суду, де 3 лютого об 11:00 має відбутися засідання з обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді застави", - сказано в повідомленні.

Відомство виклало відео, як детективи НАБУ зачитували текст документа під час «прогулянки» поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.

У грудні Вовку вручили повістку про виклик до суду під час свята в екснардепа. Голова ОАСК повістку порвав і викинув.

Нагадаємо, що 17 липня голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Раніше петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент України Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка у розшук.