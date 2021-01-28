Рада ухвалила постанову з рекомендаціями Кабміну щодо пільг на комунальні тарифи
Рада ухвалила постанову з рекомендаціями Кабміну щодо пільг на комунальні тарифи
У Франції затримали підозрюваних у побитті українського підлітка (оновлено)
У Франції затримали підозрюваних у побитті українського підлітка (оновлено)
В Офісі президента вперше прокоментували скандал з Дубінським через США
В Офісі президента вперше прокоментували скандал з Дубінським через США
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Рада вдруге відмовила Вітренку у призначенні віцепрем'єром-міністром енергетики
Рада вдруге відмовила Вітренку у призначенні віцепрем'єром-міністром енергетики
Youtube видалив канал Дубінського
Youtube видалив канал Дубінського
Бюро економічної безпеки: рокіровка у лавах борців з економічними злочинами може себе не виправдати
Бюро економічної безпеки: рокіровка у лавах борців з економічними злочинами може себе не виправдати
Помер генерал-лейтенант Василь Пісний
Помер генерал-лейтенант Василь Пісний
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
ГоловнаПраво

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо Росії

Санкційні списки наразі не оприлюднені.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо Росії
Фото: 24 канал

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення персональних санкцій щодо юридичних і фізичних осіб з Росії.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2021 року “Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т”, - сказано у повідомленні.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на Секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Список фізичних та юридичних осіб, щодо яких впроваджуються санкції, наразі не оприлюднений.

27 січня на засіданні уряду розпочав процес введення санкцій проти 12 російських авіакомпаній, які всупереч українському законодавству літають в окупований Крим.

Нагадаємо, що санкційні списки в Україні затверджує Рада національної безпеки і оборони, чиї рішення вводить в дію президент України.

Зараз в ньому 786 юридичних осіб та 1759 фізичних осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також