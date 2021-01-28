Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо Росії

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення персональних санкцій щодо юридичних і фізичних осіб з Росії.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2021 року “Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т”, - сказано у повідомленні.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на Секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Список фізичних та юридичних осіб, щодо яких впроваджуються санкції, наразі не оприлюднений.

27 січня на засіданні уряду розпочав процес введення санкцій проти 12 російських авіакомпаній, які всупереч українському законодавству літають в окупований Крим.

Нагадаємо, що санкційні списки в Україні затверджує Рада національної безпеки і оборони, чиї рішення вводить в дію президент України.

Зараз в ньому 786 юридичних осіб та 1759 фізичних осіб.