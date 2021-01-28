​Зеленський: "Митниця повинна перестати бути годівницею для корупціонерів і воротами для контрабандистів"

Президент Володимир Зеленський провів робочу нараду з головою Державної митної служби Павлом Рябікіним щодо перебігу реформування відомства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Очільник митниці доповів Зеленському про поточний стан справ. Окремо було обговорено питання виконання планів наповнення держбюджету на 2021 рік. Президент зауважив, що, крім виконання плану, потрібно також рухатися у напрямку реформування митниці.

Рябікін зазначив, що реформа передбачає, зокрема, перехід на новітні технології та діджиталізацію, спрощення та гармонізацію митних процедур, ставок мита з європейським законодавством, навчання та тестування персоналу, поліпшення матеріально-технічної бази тощо.

За його словами, вже набрав чинності закон України про запровадження інституту авторизованого економічного оператора (АЕО). Впровадження програми АЕО сприяє наближенню митного законодавства України до європейських стандартів, спрощує та полегшує міжнародну торгівлю, підвищує конкурентоспроможність.

Також триває робота над приєднанням до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Улистопаді 2020 року в Україні розпочато застосування в пілотному режимі нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS), використання якої є обов’язковою умовою приєднання України до Конвенції. Вона є основою для переміщення товарів між державами – членами ЄС. До 16 березня 2021 року триватиме перший етап пілотного проекту.

"Потрібно прискорити реформування Державної митної служби. Українська митниця повинна перестати бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а стати прозорим, зрозумілим та зручним сервісом для підприємців і громадян", - наголосив президент.

Нагадаємо, 18 листопада 2020 року Кабмін призначив Рябікіна на посаду голови Державної митної служби. Раніше він був народним депутатом в трьох скликаннях. З 2017 року очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль". На місцевих виборах 2020 року балотувався першим номером в списку УДАРу в Деснянському районі.