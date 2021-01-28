Україна знову звернулась до Венеціанської комісії щодо законопроєктів про діяльність КСУ

Цей запит є продовженням рекомендацій Комісії, висловлених у грудні минулого року.

Україна звернулась до Венеціанської комісії з проханням надання роз’яснення щодо двох законопроєктів, які стосуються діяльності Конституційного суду.

Про це повідомляється сайті Комісії.

"Листом від 26 січня 2021 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запитував думки Венеціанської комісії щодо законопроєкту "Про конституційний порядок" та проєкту закону "Про порядок розгляду справ та виконання рішень Конституційного суду України", - йдеться у заяві.

Зазначається, що цей запит є продовженням рекомендацій Комісії, висловлених у двох невідкладних висновках від грудня 2020 року щодо законодавчої ситуації із антикорупційними механізмами та реформою КСУ після його жовтневого рішення, які були надані на запит президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 30 жовтня минулого року президент Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів.

25 листопада Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої рішенням КСУ від 27 жовтня. Президент зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

3 грудня судді КСУ провели консультації з представниками Венеційської комісії і обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства.

У КСУ зазначили, що будуть враховувати критичні зауваження ВК при подальшому напрацюванні рішень.