Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув в Україну з робочим візитом.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Радий вітати міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто під час його візиту до України на моє запрошення. Поговоримо відверто про те, як розвинути довіру у відносинах України та Угорщини, рухатися вперед у дусі взаємної поваги та добросусідства", - написав він у Twitter.

Радий вітати міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто під час його візиту до України на моє запрошення. Поговоримо відверто про те, як розвинути довіру у відносинах України та Угорщини, рухатися вперед у дусі взаємної поваги та добросусідства. pic.twitter.com/ftL5Plqbbf — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 27, 2021

Нагадаємо, Сіярто та Кулеба планують обговорити подальші кроки для зміцнення довіри у взаєминах та реалізації потенціалу співпраці двох країн.

Раніше в Офісі президента також розповіли про підготовку "джентльменської угоди" з Угорщиною.