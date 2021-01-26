Рада розгляне законопроєкт, без якого не можуть почати вакцинацію від COVID-19, - ЗМІ

Документ, можливо, проголосують відразу в першому читанні і в цілому

Верховна рада може уxвалити закон для запуску вакцинації від коронавірусу в Україні у четвер, 28 січня.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело в "Слузі народу".

Йдеться про законопроект №4613. Минулого тижня профільний комітет рекомендував Раді розглянути документ.

"Завтра внесуть (законопроєкт - ред.) до порядку денного, а в четвер, можливо, вже проголосують відразу в першому читанні і в цілому", - повідомив співрозмовник видання.

Раніше Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував ухвалити законопроект №4613. Документ передбачає прискорену держреєстрацію вакцини за умови, що дозвіл на її екстрене застосування надали компетентні органи США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Індії або Євросоюзу - принаймні однієї з цих країн.

Це відкриє можливість використовувати в Україні вакцини від коронавірусу Pfizer / BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 25 січня анонсував надходження до України першої партії вакцини від коронавірусу об’ємом 1 млн доз "від провідної міжнародної компанії". Він також анонсував початок вакцинації проти COVID-19 вже в наступному місяці.