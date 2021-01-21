За фактом пожежі у будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу - "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції", - цитує міністра пресцентр МВС.

За словами Авакова, правоохоронці допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі відомо про загибель 15 людей, ще п’ять перебувають у лікарні.

Як повідомляли, у Харкові вдень 21 січня загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. За даними ДСНС, 9 осіб врятовано - їх госпіталізовано.

Президент і прем’єр-міністр висловили співчуття з приводу загибелі людей у Харкові. Терміново скликано засідання Кабінету міністрів. На доручення президента України буде створено державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії.

Прокуратура вважає попередньою причиною займання необережне поводження з електронагрівальними приладами.

За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.