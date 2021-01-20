Перед вироком Тарасов намагався перерізати собі горло в залі суду.

Обвинуваченого у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколу Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі. Крім того, він повинен буде виплатити потерпілій стороні 800 тисяч гривень компенсації.

Про це повідомляє одеське видання Думська.

Раніше повідомляли, що Микола Тарасов вчинив спробу самогубства у залі суду.

Сьогодні суд розглядав звинувачення Тарасова у вбивстві, спробі зґвалтування і нарузі над тілом 11-річної мешканки Іванівки Одеської області у червні 2019 року.

Як повідомляє одеське видання, перед початком засідання чоловік заявив, що не вбивав.

"Сьогодні я помру і поставлю крапку, я, а не суд", - сказав він і почав різати собі шию якимсь гострим предметом.

Поліція встигла скрутити Тарасова. Його відвезли в лікарню для надання медичної допомоги.

Після надання допомоги в лікарні Тарасова привезли назад. Особливу увагу конвой приділив обшуку обвинуваченого. Його попросили тримати руки на видному місці. Частину працівників ЗМІ із залу видалили - залишили тільки операторів.

22-річний Микола Тарасов звинувачується за чотирма статтями кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі неповнолітньої (ч. 2 ст. 146), замах на її зґвалтування (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), вбивство (п. п. 2, 9, ч. 2 ст. 115) і наруга над її тілом (ч.1 ст. 297).

Тарасов перебуває під вартою з 21 червня 2019 року. Дівчинка зникла 13 червня по дорозі на заняття в танцювальному гуртку. Через тиждень тіло дівчинки виявили у вигрібній ямі в сусідньому з її будинком дворі. Під час затримання Тарасов зізнався у спробі зґвалтування і вбивства.