Суд виправдав догхантера Святогора

Шевченківський районний суд міста Києва виправдав Олексія Святогора, якого звинувачували за ч.2, ч.3 ст. 300 Кримінального кодексу України (виготовлення або розповсюдження матеріалів, що пропагують культ насильства і жорстокості) через заклики вбивати безпритульних собак.

Виправдальний вирок оголосила суддя Оксана Голуб у понеділок, 18 січня.

Підставою для суду над Святогором були його виступи у різних теле- і радіопередачах у 2013-16 роках, під час яких він "закликав вбивати безпритульних собак, наслідуючи діяльність так званих догхантерів, висловив переконання в етичності вбивств безпритульних тварин, інформував про способи вбивства тварин шляхом отруєння та відстрілу", чим створив "відеопродукт, який пропагує культ насильства та жорстокості".

Але суддя вирішила, що сторона звинувачення не змогла довести, що у діях звинуваченого є склад кримінальних правопорушень, а заяви Святогора є його суб’єктивною думкою і не можуть вважатись пропагандою жорстокого ставлення.

"Святогора Олексія Анатолійовича визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень. Виправдати Святогора Олексія Анатолійовича у зв'язку з недоведенністю, що у діяльності обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.300 і ч.3 ст.300 ККУ", - оголосила суддя.

Вирок ще не вступив в силу, його можна оскаржити протягом 30 днів.