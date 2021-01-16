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Ведмеді з парку "Синевир" почали впадати у зимову сплячку

Наразі у цій місцевості вже протягом двох тижнів морозно та сніжно.

Ведмеді з парку "Синевир" почали впадати у зимову сплячку
Ведмеді у парку "Синевир" (архивне фото)
Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Ведмеді, які живуть у Центрі реабілітації в парку "Синевир" на Закарпатті з настанням морозів та сніжних днів почали залягати у сплячку.

Про це повідомив гід Закарпаттям Олег Вишневий, передає "Укрінформ".

"Станом на початок календарної зими, яка була теплою та безсніжною, майже ніхто із звірів у Центрі реабілітації в барліг не заліг. Нам розповідали лише про одного такого ведмедя. Інші всі ходили територією в не дуже гарному настрої”, - розповів Вишневий.

За його словами, наразі у цій місцевості вже протягом двох тижнів морозно та сніжно.

“У перший тиждень справжньої зими в барліг залягло чотири ведмеді, зараз в сплячці 10 звірів. Інші, як пояснюють нам співробітники Центру, готуються і заляжуть у сплячку цими днями", - додав гід.

Зараз Центр реабілітації бурих ведмедів у Синевирі наразі нараховує понад 20 бурих ведмедів, які були привезені сюди волонтерами від господарів, котрі утримували їх у неналежному стані. Працює Центр із 2011 року на території НПП "Синевир". Територія, на якій живуть ведмеді, займає площу 12 га. 

Нагадаємо, календарна зима в Україні розпочалася 30 листопада, що на чотири дні пізніше від метеорологічної норми.

Наприкінці грудня 2019 року через теплу погоду в парку "Синевир" лише три ведмеді впали в зимову сплячку. А на Одещині через теплу погоду у грудні не впали у сплячку жаби.

У 2018 році в Галицькому національному природному парку в Івано-Франківській області через занадто теплу погоду ведмеді не засинали до січня.

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