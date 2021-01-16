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У Києві тролейбус збив жінку на пішоходному переході

Встановлювати обставини ДТП будуть слідчі.

У Києві тролейбус збив жінку на пішоходному переході
Фото: скріншот відео

Сьогодні зранку в Києві на Солом’янській площі сталася дорожньо-транспортна пригода - тролейбус збив жінку на регульованому пішохідному переході.

Про це повідомила патрульна поліція.

Жінку доставили до лікарні. Встановлювати обставини ДТП  будуть слідчі.

"Задля уникнення подібних ситуацій нагадуємо: пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора. На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку", - наголосили в поліції.

Також патрульні нагадали, що пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. А в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має такі елементи.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабінет міністрів вніс деякі зміни до правил дорожнього руху, зокрема - зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи під час руху проїжджою частиною або узбіччям. А з 1 вересня 2019 року уряд України встановив обов'язок для дітей молодших класів носити світловідбивні жилети в темний час доби. 

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