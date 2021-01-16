Місцеві вибори у березні не зможуть пройти у 18 територіальних громадах Донеччини і Луганщини

Усі громади, де не провели вибори 25 жовтня, не готові до нової спроби.

У зв'язку з російською збройною агресією проти України неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку громадян під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 28 березня 2021 року у 18 територіальних громадах Донбасу. Тобто це всі громади, в яких не відбулися вибори 25 жовтня – проводити голосування там досі небезпечно.

Відповідне рішення було ухвалено робочою групою з питань проведення місцевих виборів на територіях Донецької та Луганської областей, йдеться у заяві Донецької ОДА.

У Донецькій області це Світлодарська і Торецька міські територіальні громади Бахмутського району, Сартанська селищна територіальна громада Маріупольського району, Авдіївській, Мар’їнській міських, Очеретинській селищній територіальних громадах Покровського району.

На Луганщині неможливо безпечно підготуватися до виборів у Гірській, Лисичанській, Попаснянській, Сєвєродонецькій міських територіальних громадах, Щастинській міській, Станично-Луганській, Широківській селищних, Нижньотеплівській сільській територіальних громадах Щастинського району.

Копію протоколу з відповідним рішенням відправили до Центральної виборчої комісії.

На початку січня ЦВК звернулася до Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій з проханням надати висновки щодо можливості проведення виборів 28 березня.

До переліку громад, щодо яких необхідно зробити висновок, увійшли 10 територіальних громад Донеччини та вісім Луганщини.

Вибори 25 жовтня там не змогли провести з причини російської агресії.

Нагадаємо, що у листопаді голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів до 31 березня 2021 року.

Згідно з українським планом, щонайпізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО повинні бути проведені місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України і з дотриманням стандартів ОБСЄ - Копенгагенського документа 1990 року.

У грудні Кравчука викликали на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади через його заяву про вибори на окупованому Донбасі.