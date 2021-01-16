В ОРДЛО анонсували односторонню передачу Україні полонених

Окупаційні адміністрації ОРДЛО в односторонньому порядку передадуть українські стороні групу осіб, яких незаконно утримували на окуповани територіях.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву маріонеткової влади.

Повідомляється, до цієї групи включені жінки, люди похилого віку та ті, хто має важкі захворюванн обличчя. Всі ці люди не брали участь у бойових діях.

В повідомленні також говорться, що обмін проводиться "за посередництва" глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Конкретна дата передачі утримуваних осіб наразі не називається.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року до своїх родин на підконтрольну Уряду україни територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

Українська сторона у складі ТКГ пропонувала провести обмін полоненими до 24 грудня цього року. За словами радника з інформаційної політики Олексія Арестовича, тривала "практична робота" з підготовки очної зустрічі в "нормандському форматі".

Російська сторона зі свого боку заявляла, що розблокує питання взаємного звільнення утримуваних людей тільки після погодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ) та її схвалення Верховною Радою.

У листопаді Україна передала російській стороні списки з 11 осіб для взаємного звільнення до кінця року.

У грудні представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив, що Росія продовжує блокувати взаємний обмін утримуваними особами, вимагаючи від України прийняти "мирний план", запропонований представниками окупованих територій Донбасу.

В грудні Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звільнення з катівень окупантів очікує 251 громадянин України. .