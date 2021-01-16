Вони отримали неправомірну вигоду від представника комерційної структури в сфері транспортних перевезень.

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали під час одержання неправомірної вигоди першого заступника директора та радника директора Національного агентства з акредитації.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Встановлено, що керівною ланкою Національного агентства з акредитації України запроваджено корупційний механізм в сфері надання дозвільної документації. Задокументовано факт вимагання першим заступником Нацагентства неправомірної вигоди у сумі 2500 доларів США від представника комерційної структури в сфері транспортних перевезень. Для одержання неправомірної вигоди керівник залучив у якості посередника радника директора Нацагенства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказаних посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України під час видачі дозвільної документації та одержання хабара за неї.

Фото: dbr.gov.ua

Сьогодні, 16 січня, обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 ККУ. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Національне агентство з акредитації України (НААУ) - національний орган з акредитації. Його основними функціями є: акредитація органів з оцінки відповідності (ООВ) та контроль за відповідністю акредитованих органів вимогам акредитації.

Агентство керується законодавством України, міжнародним стандартом ISO/IEC17011, документами міжнародних організацій з акредитації (EA, IAF, ILAC).

Нагадаємо, у 2018 році Кабмін відновив надання "зірок" готелям і дозволив здійснювати сертифікацію органам, акредитованим Нацагентством з акредитації.