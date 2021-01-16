Інформація про "замінування" 185 дитсадків в Одесі не підтвердилася

Повідомлення про загрозу вибуху в 185 дошкільних Одеси, яке надійшло 15 січня, виявилося неправдивим. Вибухівки не знайшли.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"За адресами дитсадків були скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки та кінологи. Усього, аби якомога швидше провести перевірки, було задіяно 33 групи, до складу яких увійшло майже сто поліцейських. У результаті огляду жодних вибухонебезпечних предметів у «замінованих» об’єктах не виявлено", - сказано в повідомленні.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські здійснюють заходи для встановлення та притягнення до відповідальності особи або осіб, причетних до правопорушення.

Нагадаємо, 13 січня правоохоронці Одеси отримали інформацію про замінування 26 закладів дошкільної освіти, суду та обласної прокуратури.

У листопаді минулого року Верховна Рада в першому читанні підтримала посилення відповідальності за неправдиві мінування та "телефонний тероризм".

Наразі Кримінальний кодекс України містить окрему статтю - 259 - про свідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху. Вона передбачає до шести років тюрми для "жартівників". Однак ризик потрапити за ґрати часто не відлякує псевдомінерів.