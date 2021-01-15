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Окупанти за добу чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Окупанти за добу чотири рази порушили "тишу" на Донбасі
Фото: Микола Великородов захоплював держустанови у Луганську

Станом на 17:00 15 січня вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Так, в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населених пунктів Талаківка та Гнутове збройні формування Російської Федерації декілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів”, - йдеться у повідомленні.

Окупанти також порушили режим припинення вогню і в районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», де неподалік Південного вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

 

Нагадаємо, 14 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі провели тренування протитанкові резерви Збройних сил України.

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