З’явилася інформація, що турист може перебувати на території Румунії.

На Закарпатті тривають пошуки 25-річного львів’янина, який заблукав під час проходження туристичного маршруту на г. Піп Іван Мармароський Рахівського району.

Як інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про заблукалого туриста надійшло о 13:00 14 січня.

Рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, періодично підтримуючи з хлопцем телефонний зв’язок. Врешті-решт пошуки довелося призупинити через погіршення погодних умов - розпочалася сильна заметіль, висота снігового покриву сягала 1 метра, видимість становила не більше за 5 метрів.

Вранці 15 січня роботи відновили.

У пошуках беруть участь фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень м. Рахів та с. Кваси - загалом 10 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Крім того, з’явилася інформація, що турист може перебувати на території Румунії. Тож представники Мукачівського прикордонного загону зв’язалися з румунськими колегами та закликали їх долучитися до пошуків заблукалого львів’янина.

Пошуки тривають.

Нагадаємо, вчора рятувальники попередили про ускладнення погодних умов на г. Піп Іван Чорногірський і попросили туристів утриматися від виходу у високогір'я.

Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, 15 січня на високогір'ї Закарпатської, 15-16 січня на високогір'ї Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека.