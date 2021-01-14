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Хорватія посилила умови в’їзду для українців

Туристам з України в’їзд заборонено.

Хорватія посилила умови в’їзду для українців
Фото: focus.ua

Штаб цивільного захисту Республіки Хорватія оновив рішення про тимчасову заборону й обмеження перетину хорватського кордону.

Нові правила запроваджено на період з 14 по 31 січня, повідомляє посольство України в Хорватії.

Громадяни, які прибувають до Хорватії з країн, де поширюється новий штам коронавірусу, в т.ч. з України, при в’їзді повинні пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (чинний 48 годин). Також їм буде призначена 14-денна самоізоляція. Самоізоляцію можна зменшити до 7 днів за умови здачі додаткового ПЛР-тесту за власний кошт на території Хорватії (після 7 днів самоізоляції), причому якщо тест буде негативний. 

Громадяни України, які в’їжджають з невідкладних особистих причин (похорон, лікування), мають право в’їхати до Хорватії без негативного результату ПЛР-тесту за умови залишення території країни протягом 12 годин з моменту в’їзду.

Українці, які їдуть в Хорватію з метою здійснення волонтерської діяльності на територіях, які постраждали від землетрусу, мають право в’їхати без негативного результату ПЛР-тесту за умови наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту Хорватії.

Інші обмеження на в'їзд, які діяли в Хорватії до сьогодні, залишаються без змін.

У посольстві нагадали, що громадяни України не мають права на в’їзд у Хорватію з туристичною метою.

Особи, які прямують Хорватією транзитом, повинні залишити територію країни протягом 12 годин з моменту в’їзду.

Як повідомляли, з 15 січня правила в'їзду для українців змінює Австрія. Крім свіжого негативного ПЛР- тесту та готовності піти на 10-денний карантин, громадяни України повинні мати заповнену і роздруковану анкету.

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