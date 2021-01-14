Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти стріляли з гранатометів біля Водяного, Авдіївки та Гнутового

Бойових втрат серед бійців Об’єднаних сил немає.

Окупанти стріляли з гранатометів біля Водяного, Авдіївки та Гнутового
Фото: Макс Левін

Протягом минулої доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. 

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки та неподалік Гнутового окупанти вели вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів, а біля Мар’їнки противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - констатують у штабі.

Від початку 14 січня у районі проведення ООС зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Мар’їнки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

Нагадаємо, 12 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Один український боєць отримав поранення.

Українські військові декілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також