Окупанти стріляли з гранатометів біля Водяного, Авдіївки та Гнутового

Протягом минулої доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки та неподалік Гнутового окупанти вели вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів, а біля Мар’їнки противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - констатують у штабі.

Від початку 14 січня у районі проведення ООС зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Мар’їнки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

Нагадаємо, 12 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Один український боєць отримав поранення.

Українські військові декілька разів відкривали вогонь у відповідь.