У Ростовській області Росії перекинувся пасажирський автобус, який їхав до окупованого Донецька. В результаті аварії загинули двоє людей, ще троє постраждали.

Про це повідомляють МВС Росії та ЗМІ.

Аварія сталася вранці на трасі М4-Дон. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, в результаті чого автобус знесло в кювет і він перекинувся. Повідомляється, що причиною аварії був "сильний боковий вітер".

На місці працюють співробітники поліції і представники екстрених служб.

На момент аварії в автобусі перебували 15 осіб. За словами представника Міністерства транспорту Ростовської області, перевізник, як і більшість пасажирів, – жителі ОРДЛО. Автобус прямував з Москви до окупованого Донецька.

За уточненими даними, водій автобуса живий, він також громадянин України.

Нагадаємо, у липні минулого року в РФ автобус сполученням Донецьк - Санкт-Петербург зіткнувся з "Газеллю" і згорів.