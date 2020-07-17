У РФ автобус сполученням Донецьк - Санкт-Петербург зіткнувся з "Газеллю" і згорів

П'ятеро людей постраждали, двоє з них у тяжкому стані.

У Липецькій області Росії п'ятеро людей отримали травми при зіткненні рейсового пасажирського автобуса сполученням Донецьк - Санкт-Петербург із мікроавтобусом "Газель".

Про це повідомляють російські ЗМІ та МНС.

П'ятеро людей постраждали, двоє з них у тяжкому стані. Ще двоє від госпіталізації відмовилися. Зазначають, що серед постраждалих - четверо пасажирів і водій, а також водій вантажної "Газелі". Обидва водії - у тяжкому стані.

Після ДТП автобус загорівся.

"Серед постраждалих - житель Кіровської області і житель Ставропольського краю, решта - жителі Луганської та Донецької областей, у людей переломи й опіки. Усього в автобусі було близько 40 осіб. Наразі вирішується питання, куди розмістити пасажирів, за ними вже направили новий автобус з Воронежа", - повідомляють у МНС.

Нагадаємо, раніше у Польщі зіткнулися два рейсові автобуси і бус, у результаті було травмовано двох українок.