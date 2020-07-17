В Україні за добу зафіксовано 809 нових випадків COVID-19

В Україні станом на 17 липня зафіксовано 57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 - летальні, 29 769 пацієнтів одужали (за добу - 838). За добу зафіксовано 809 нових випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР.

Статистика за регіонами:

Вінницька область - 2253 випадки;

Волинська область - 3188 випадків;

Дніпропетровська область - 1174 випадки;

Донецька область - 781 випадок;

Житомирська область - 1580 випадків;

Закарпатська область - 4229 випадків;

Запорізька область - 658 випадків;

Івано-Франківська область - 3309 випадків;

Кіровоградська область - 677 випадків;

м. Київ - 6689 випадків;

Київська область - 3184 випадки;

Львівська область - 7754 випадки;

Луганська область - 100 випадків;

Миколаївська область - 504 випадки;

Одеська область - 2435 випадків;

Полтавська область - 347 випадків;

Рівненська область - 4940 випадків;

Сумська область - 352 випадки;

Тернопільська область - 2358 випадків;

Харківська область - 2909 випадків;

Херсонська область - 207 випадків;

Хмельницька область - 942 випадки;

Чернівецька область - 5262 випадки;

Черкаська область - 800 випадків;

Чернігівська область - 632 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 17 липня у світі зареєстрували 248 914 заражень коронавірусом COVID-19 за добу. Усього у світі понад 13,9 млн випадків інфікування, а одужали 8,2 млн осіб.