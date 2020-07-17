В Україні за добу зафіксовано 809 нових випадків COVID-19

В Україні станом на 17 липня зафіксовано 57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 - летальні, 29 769 пацієнтів одужали (за добу - 838). За добу зафіксовано 809 нових випадків.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР.
Статистика за регіонами:
Вінницька область - 2253 випадки;
Волинська область - 3188 випадків;
Дніпропетровська область - 1174 випадки;
Донецька область - 781 випадок;
Житомирська область - 1580 випадків;
Закарпатська область - 4229 випадків;
Запорізька область - 658 випадків;
Івано-Франківська область - 3309 випадків;
Кіровоградська область - 677 випадків;
м. Київ - 6689 випадків;
Київська область - 3184 випадки;
Львівська область - 7754 випадки;
Луганська область - 100 випадків;
Миколаївська область - 504 випадки;
Одеська область - 2435 випадків;
Полтавська область - 347 випадків;
Рівненська область - 4940 випадків;
Сумська область - 352 випадки;
Тернопільська область - 2358 випадків;
Харківська область - 2909 випадків;
Херсонська область - 207 випадків;
Хмельницька область - 942 випадки;
Чернівецька область - 5262 випадки;
Черкаська область - 800 випадків;
Чернігівська область - 632 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на ранок 17 липня у світі зареєстрували 248 914 заражень коронавірусом COVID-19 за добу. Усього у світі понад 13,9 млн випадків інфікування, а одужали 8,2 млн осіб.