Замовників стрілянини у Броварах ще не встановлено, - Венедіктова

"Про підозру наразі повідомлено 50 особам, 18 з яких є учасниками банди".

Фактичних замовників стрілянини у Броварах, що сталася наприкінці травня, ще не встановлено.

Про це на координаційній нараді в Офісі генпрокурора заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає "Укрінформ".

"Наприкінці травня була перестрілка посеред житлового масиву в Броварах, яка створила серйозну загрозу громадській безпеці і життю людей. Попри те, що підозру наразі повідомлено 50 особам, 18 з яких є учасниками банди, фактичних замовників зухвалого злочину ще не встановлено", - розказала Венедіктова.

За її словами, з початку року правоохоронці за закінченими кримінальними провадженнями знешкодили 11 озброєних банд, більшість із яких діяла на Київщині (вісім), а також по одній в Києві, Чернігівській і Дніпропетровській областях.

Венедіктова наголосила, що на Київщині складна криміногенна ситуація і "недостатній вплив з боку правоохоронців щодо її нормалізації".

"Необхідно спрямувати додаткові зусилля на виявлення і ліквідацію банд і стійких суспільно небезпечних злочинних угруповань саме на Київщині", - уточнила вона.

Наразі слідство триває ще в чотирьох справах за фактами бандитизму на території Київщини.

Нагадаємо, 29 травня у Броварах сталася стрілянина, правоохоронці затримали 10 озброєних осіб. Постраждали три людини - вони були поранені з травматичної зброї.

За попередніми даними, конфлікт виник між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

9 червня в Нацполіції заявили, що одному з організаторів стрілянини повідомили про підозру.