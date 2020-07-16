Паперова версія ідентифікаційного коду залишиться в минулому
Паперова версія ідентифікаційного коду залишиться в минулому
У Раду внесли проєкт постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником НБУ (доповнюється)
У Раду внесли проєкт постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником НБУ (доповнюється)
У "Слузі народу" повідомили про відставку глави апарату Ради
У "Слузі народу" повідомили про відставку глави апарату Ради
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
На захист української мови під Радою зібралися тисячі людей (оновлено, додано фото)
На захист української мови під Радою зібралися тисячі людей (оновлено, додано фото)
У Китаї жінка через поїздку в ліфті заразила 71 особу
У Китаї жінка через поїздку в ліфті заразила 71 особу
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
Претендент на посаду голови Кіровоградської області не прийшов на засідання Кабміну
Претендент на посаду голови Кіровоградської області не прийшов на засідання Кабміну
Українське посольство в Єревані закидали борщем
Українське посольство в Єревані закидали борщем
ГоловнаСуспільствоЖиття

Замовників стрілянини у Броварах ще не встановлено, - Венедіктова

"Про підозру наразі повідомлено 50 особам, 18 з яких є учасниками банди".

Замовників стрілянини у Броварах ще не встановлено, - Венедіктова
Фото: Макс Требухов

Фактичних замовників стрілянини у Броварах, що сталася наприкінці травня, ще не встановлено.

Про це на координаційній нараді в Офісі генпрокурора заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає "Укрінформ".

"Наприкінці травня була перестрілка посеред житлового масиву в Броварах, яка створила серйозну загрозу громадській безпеці і життю людей. Попри те, що підозру наразі повідомлено 50 особам, 18 з яких є учасниками банди, фактичних замовників зухвалого злочину ще не встановлено", - розказала Венедіктова.

За її словами, з початку року правоохоронці за закінченими кримінальними провадженнями знешкодили 11 озброєних банд, більшість із яких діяла на Київщині (вісім), а також по одній в Києві, Чернігівській і Дніпропетровській областях.

Венедіктова наголосила, що на Київщині складна криміногенна ситуація і "недостатній вплив з боку правоохоронців щодо її нормалізації".

"Необхідно спрямувати додаткові зусилля на виявлення і ліквідацію банд і стійких суспільно небезпечних злочинних угруповань саме на Київщині", - уточнила вона.

Наразі слідство триває ще в чотирьох справах за фактами бандитизму на території Київщини.

Нагадаємо, 29 травня у Броварах сталася стрілянина, правоохоронці затримали 10 озброєних осіб. Постраждали три людини - вони були поранені з травматичної зброї.

За попередніми даними, конфлікт виник між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. 

9 червня в Нацполіції заявили, що одному з організаторів стрілянини повідомили про підозру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також