У Чернівецькій області постраждалим виплатили 97% компенсації

Сьогодні під час засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олексій Бойко розповів, що майже всі буковинці, які зазнали збитків через повінь, отримали компенсації. Про це йдеться на сайті Чернівецької обласної державної адміністрації.

Так, людям, чиї оселі зруйнувала велика вода, виплатили по 300 тисяч гривень, власникам будинків, які необхідно капітально ремонтувати - по 50 тисяч, особам, чиє житло пошкоджено, - 20 тисяч.

"В окремих районах, які постраждали від повені, гроші вже виплачено на 90-97%. У решті - до кінця тижня їх отримають усі потерпілі", - пояснив заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації, керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Олексій Бойко.

Під час наради також ішлося про необхідність відновлення газопостачання у всіх населених пунктах Буковини. Наразі без газу частково залишаються 14 сіл у Вижницькому та Кіцманському районах.

Ускладненим є сполучення із двома селами на Путильщині – Конятин та Лустун, тут пошкоджено дороги. Крім того, зруйновано шляхи до сіл Довгопілля, Стебні та Білий Потік, доїзду до них немає. Над відновленням доріг працюють фахівці облавтодору та лісівники.

Як зазначив Олексій Бойко, наразі усі відповідні департаменти та служби Чернівецької ОДА продовжують роботу над ліквідацією наслідків негоди.

Нагадаємо, червневий паводок на заході України в 2020 році, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, перевищив за масштабами повінь 2008 року, яку вважали найсильнішою за півстоліття. За попередніми підрахунками, негода завдала збитків на 1 млрд 50 млн гривень.