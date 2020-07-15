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На Донбасі з початку доби обійшлося без втрат

Окупанти 6 разів порушували режим припинення вогню.

На Донбасі з початку доби обійшлося без втрат

Від початку доби 15 липня незаконні збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає, інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

У штабі підкреслюють, що окупанти застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Так, неподалік Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу Талаківки - ще й з мінометів 120-го калібру. По оборонцях Гнутового противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поруч з Новолуганським агресор обстрілював наших захисників з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

"На дії противника, які несли загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 14 липня, збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, поранено сімох військових.

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