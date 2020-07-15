Неповнолітній житель Львівщини втік із дому, щоб воювати на Донбасі

На блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області правоохоронці затримали 17-річного мешканця Пустомитівського району Львівської області, який вирішив захищати Україну.

Про це повідомляють на сайті поліції.

13 липня в поліцію із заявою про зникнення свого 17-річного сина Дениса Лагодича звернувся мешканець села Гринів. Чоловік повідомив, що напередодні близько 22:00 хлопець пішов із дому, після чого зв'язок з ним було втрачено.

Правоохоронці оголосили неповнолітнього в розшук. Орієнтування розіслали в територіальні підрозділи НПУ.

"Сьогодні, 15 липня, поліцейські розшукали хлопця в зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За його словами, він мав намір приєднатися до військових і зі зброєю в руках захищати незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Правоохоронці порадили Денису почекати кілька років, здобути за цей час відповідні знання та навички, після чого реалізовувати свої плани у передбачений законом спосіб. Хлопець здоровий і неушкоджений, невдовзі правоохоронці повернуть його додому", - розказали в Нацполіції.

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський підписав указ про військовий призов у 2020 році. Він буде проходити шість місяців: у квітні-червні і жовтні-грудні. Призову підлягатимуть юнаки та чоловіки віком 18-27 років, а не 20-27, як було п'ять попередніх років.