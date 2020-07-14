Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині окупанти відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу "Фагот"

Шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення.

На Донеччині окупанти відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу "Фагот"
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 липня, на Донеччині, поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Про це йдеться на сторінці операції Об’єднаних сил у фейсбуці.

Унаслідок обстрілу шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення. Ще одного воїна поранено під час обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Водяного.

Російські загарбники вкотре цілеспрямовано першими відкривають вогонь по позиціях наших захисників, підтверджуючи своє небажання дотримуватись узгоджених мирних домовленостей.

Загалом від початку сьогоднішньої доби семеро українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційною технікою оперативно доставили до медичних закладів та надали належну допомогу лікарів.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил припинили ворожу активність. Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії окупант і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, проросійські збройні формування 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також