На Донеччині окупанти відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу "Фагот"

Сьогодні, 14 липня, на Донеччині, поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Про це йдеться на сторінці операції Об’єднаних сил у фейсбуці.

Унаслідок обстрілу шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення. Ще одного воїна поранено під час обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Водяного.

Російські загарбники вкотре цілеспрямовано першими відкривають вогонь по позиціях наших захисників, підтверджуючи своє небажання дотримуватись узгоджених мирних домовленостей.

Загалом від початку сьогоднішньої доби семеро українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційною технікою оперативно доставили до медичних закладів та надали належну допомогу лікарів.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил припинили ворожу активність. Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії окупант і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, проросійські збройні формування 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування.