Зусиллями правоохоронців Донецької області викрито міжрегіональне злочинне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням зброї і її збутом через інтернет.
Пресслужба Офісу генерального прокурора уточнює, що угруповання, до якого входили мешканці Донецької, Дніпропетровської, Черкаської областей та міста Києва, займалося незаконним виготовленням та реалізацією вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, збут нелегально виготовленого товару відбувався на території України через спеціалізований сайт, так званий мілітаріаукціон.
У рамках досудового розслідування під час комплексу слідчих дій правоохоронці зробили оперативні закупки 47 кг пороху.
Наразі тривають обшуки в чотирьох областях за адресами мешкання фігурантів кримінального провадження, у їх транспортних засобах.
Вилучено вибухові речовини, вогнепальну зброю, бойові припаси та обладнання для їх виготовлення.
Раніше в липні на Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх.