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Президенти України і Швейцарії відвідають Донбас

Візит Симонетти Зоммаруги в Україну заплановано на 20-23 липня.

Президенти України і Швейцарії здійснять спільну робочу поїздку на Донбас.

Її метою є ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проектів швейцарської гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"20-23 липня на запрошення глави держави Україну з державним візитом відвідає президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга. Програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі віч-на-віч та у складі делегацій. Заплановано обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що Симонетта Зоммаруга першою з іноземних лідерів відвіває Україну під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, президент Швейцарії планувала відвідати Україну ще в березні, але через коронавірус цього не сталося.

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